Скільки громадянських загинули від рук російських окупантів - ООН

Війна в Україні продовжує знищувати громадянське населення. Число загиблих від рук рашистів невпинно зростає. Управління Верховного комісара ООН з прав людини оновило дані про жертв та постраждалих внаслідок російської агресії в Україні за період з 24 лютого до 12 травня. Про це у п'ятницю, 13 травня, повідомляє Радіо Свобода.
Так, управління задокументувало 3 573 смертей та 3 816 поранень мирних жителів у порівнянні з 3 541 загиблими та 3 785 пораненими за даними на кінець доби 11 травня.
У документі наголошується, що у Донецькій та Луганській областях, за офіційними даними ООН, загинуло 1 919 цивільних, з них 1 802 – на території, що контролюється урядом України.
При цьому ООН припускає, що реальні цифри є значно вищими, оскільки отримання інформації з деяких місць, де продовжуються інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою.
В організації вважають, що втрати серед цивільних осіб зростуть, коли стане відома реальна кількість загиблих у ряді населених пунктах: Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область) та Попасна (Луганська область), де за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі поранення цивільних осіб.
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