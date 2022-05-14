Скільки громадянських загинули від рук російських окупантів - ООН

08:44 14 травня Київ, Україна

Війна в Україні продовжує знищувати громадянське населення. Число загиблих від рук рашистів невпинно зростає. Управління Верховного комісара ООН з прав людини оновило дані про жертв та постраждалих внаслідок російської агресії в Україні за період з 24 лютого до 12 травня. Про це у п'ятницю, 13 травня, повідомляє Радіо Свобода.

Так, управління задокументувало 3 573 смертей та 3 816 поранень мирних жителів у порівнянні з 3 541 загиблими та 3 785 пораненими за даними на кінець доби 11 травня.

У документі наголошується, що у Донецькій та Луганській областях, за офіційними даними ООН, загинуло 1 919 цивільних, з них 1 802 – на території, що контролюється урядом України.

При цьому ООН припускає, що реальні цифри є значно вищими, оскільки отримання інформації з деяких місць, де продовжуються інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою.

"Багато повідомлень з місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження", - наголошується у звіті.

В організації вважають, що втрати серед цивільних осіб зростуть, коли стане відома реальна кількість загиблих у ряді населених пунктах: Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область) та Попасна (Луганська область), де за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі поранення цивільних осіб.