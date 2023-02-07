Скільки громадян США виступають за подальшу підтримку України навіть за умов тривалої війни - опитування

Станом на січень 2023 року 65% повнолітніх американців вважають, що Сполучені Штати мають підтримувати Україну у її прагненні повернути свої території, навіть якщо це призведе до тривалого конфлікту.
Про це свідчать результати опитування, проведеного американським інститутом дослідження громадської думки Геллапа.
31% американців воліли б, щоб США працювали над швидшим закінченням війни, навіть якщо це дозволить росії залишити за собою тимчасово окуповані українські території.
Зазначається, що демократи набагато більше підтримують територіальну цілісність України, ніж республіканці чи незалежні політики.
Так, 81% демократів виступають за те, щоб Україна продовжувала вимагати повернення всіх своїх територій. Водночас таку ж думку мають 53% республіканців та 59% незалежних політиків.
41% представників Республіканської партії та 38% незалежних виступають за якнайшвидше закінчення війни навіть ціною втрати Україною своїх територій.
Крім того, згідно з результатами опитування, 39% американців вважають, що підтримка України з боку США перебуває на належному рівні. 30% вважають, що Сполучені Штати роблять замало.
При цьому майже половина республіканців (48%) вважають, що допомога США є надто великою, а 41% демократів вважають, що Сполучені Штати роблять недостатньо.
Про це свідчать результати опитування, проведеного американським інститутом дослідження громадської думки Геллапа.
31% американців воліли б, щоб США працювали над швидшим закінченням війни, навіть якщо це дозволить росії залишити за собою тимчасово окуповані українські території.
Зазначається, що демократи набагато більше підтримують територіальну цілісність України, ніж республіканці чи незалежні політики.
Так, 81% демократів виступають за те, щоб Україна продовжувала вимагати повернення всіх своїх територій. Водночас таку ж думку мають 53% республіканців та 59% незалежних політиків.
41% представників Республіканської партії та 38% незалежних виступають за якнайшвидше закінчення війни навіть ціною втрати Україною своїх територій.
Крім того, згідно з результатами опитування, 39% американців вважають, що підтримка України з боку США перебуває на належному рівні. 30% вважають, що Сполучені Штати роблять замало.
При цьому майже половина республіканців (48%) вважають, що допомога США є надто великою, а 41% демократів вважають, що Сполучені Штати роблять недостатньо.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі