Скільки днів українці відпочиватимуть у серпні

30-а річниця Незалежності України випадає на робочий вівторок, в зв'язку з цим українці відпочиватимуть чотири дні поспіль - 21, 22, 23 і 24 серпня. Однак робочий день 23 серпня, доведеться відпрацювати в суботу, 28 серпня.
Всього в останній місяць літа 21 робочий день і десять вихідних.
Оскільки святковий день 24 серпня випадає на вівторок, а робочий день понеділка, 23 серпня, переноситься на суботу, 28 серпня, на українців чекає чотириденний вікенд.
Крім того, в серпні святкують День державного прапора України, Міжнародний день молоді, День авіації України, День Повітряних сил Збройних сил України, День шахтаря і День будівельника, а православні віряни відзначають Преображення Господнє і Успіння Пресвятої Богородиці.
Свята та пам'ятні дати в серпні 2021 року:
1 серпня - День інкасатора, День Повітряних сил ЗСУ
5 серпня - Міжнародний день світлофора
8 серпня - День військ зв'язку ЗСУ, Міжнародний день офтальмології, Міжнародний день котів, День альпініста, День будівельника і День працівників ветеринарної медицини
9 серпня - Міжнародний день корінних народів світу
12 серпня - Міжнародний день молоді
13 серпня - Міжнародний день лівші
14 серпня - Перший Медовий Спас (Маковій), а також початок Успенського посту
15 серпня - День археолога
19 серпня - Преображення Господнє або Другий Яблучний Спас, День пасічника, Всесвітній день гуманітарної допомоги
21 серпня - Всесвітній день бездомних тварин
23 серпня - День Державного Прапора України
24 серпня - День Незалежності України
28 серпня - Успіння Пресвятої Богородиці, День авіації України, День далекобійника
29 серпня - Третій Горіховий Спас, Міжнародний день дій проти ядерних випробувань, День шахтаря
Всього в останній місяць літа 21 робочий день і десять вихідних.
Оскільки святковий день 24 серпня випадає на вівторок, а робочий день понеділка, 23 серпня, переноситься на суботу, 28 серпня, на українців чекає чотириденний вікенд.
Крім того, в серпні святкують День державного прапора України, Міжнародний день молоді, День авіації України, День Повітряних сил Збройних сил України, День шахтаря і День будівельника, а православні віряни відзначають Преображення Господнє і Успіння Пресвятої Богородиці.
Свята та пам'ятні дати в серпні 2021 року:
1 серпня - День інкасатора, День Повітряних сил ЗСУ
5 серпня - Міжнародний день світлофора
8 серпня - День військ зв'язку ЗСУ, Міжнародний день офтальмології, Міжнародний день котів, День альпініста, День будівельника і День працівників ветеринарної медицини
9 серпня - Міжнародний день корінних народів світу
12 серпня - Міжнародний день молоді
13 серпня - Міжнародний день лівші
14 серпня - Перший Медовий Спас (Маковій), а також початок Успенського посту
15 серпня - День археолога
19 серпня - Преображення Господнє або Другий Яблучний Спас, День пасічника, Всесвітній день гуманітарної допомоги
21 серпня - Всесвітній день бездомних тварин
23 серпня - День Державного Прапора України
24 серпня - День Незалежності України
28 серпня - Успіння Пресвятої Богородиці, День авіації України, День далекобійника
29 серпня - Третій Горіховий Спас, Міжнародний день дій проти ядерних випробувань, День шахтаря
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі