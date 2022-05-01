Скільки днів українці відпочиватимуть у серпні

10:31 02 серпня Київ, Україна

30-а річниця Незалежності України випадає на робочий вівторок, в зв'язку з цим українці відпочиватимуть чотири дні поспіль - 21, 22, 23 і 24 серпня. Однак робочий день 23 серпня, доведеться відпрацювати в суботу, 28 серпня.



Всього в останній місяць літа 21 робочий день і десять вихідних.



Оскільки святковий день 24 серпня випадає на вівторок, а робочий день понеділка, 23 серпня, переноситься на суботу, 28 серпня, на українців чекає чотириденний вікенд.



Крім того, в серпні святкують День державного прапора України, Міжнародний день молоді, День авіації України, День Повітряних сил Збройних сил України, День шахтаря і День будівельника, а православні віряни відзначають Преображення Господнє і Успіння Пресвятої Богородиці.



Свята та пам'ятні дати в серпні 2021 року:



1 серпня - День інкасатора, День Повітряних сил ЗСУ

5 серпня - Міжнародний день світлофора

8 серпня - День військ зв'язку ЗСУ, Міжнародний день офтальмології, Міжнародний день котів, День альпініста, День будівельника і День працівників ветеринарної медицини

9 серпня - Міжнародний день корінних народів світу

12 серпня - Міжнародний день молоді

13 серпня - Міжнародний день лівші

14 серпня - Перший Медовий Спас (Маковій), а також початок Успенського посту

15 серпня - День археолога

19 серпня - Преображення Господнє або Другий Яблучний Спас, День пасічника, Всесвітній день гуманітарної допомоги

21 серпня - Всесвітній день бездомних тварин

23 серпня - День Державного Прапора України

24 серпня - День Незалежності України

28 серпня - Успіння Пресвятої Богородиці, День авіації України, День далекобійника

29 серпня - Третій Горіховий Спас, Міжнародний день дій проти ядерних випробувань, День шахтаря