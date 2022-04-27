Скнилівська трагедія: сьогодні 19-а річниця однієї з найбільших аварій в історії авіашоу

15:35 27 липня Київ, Україна

Сьогодні, 27 липня, виповнюється 19 років з дня Скнилівської трагедії, яка стала найбільшою за кількістю жертв в історії авіаційних свят в світі.

Фатальне авіашоу, яке відбулося у Львові 27 липня 2002 року, забрало життя 77 осіб, серед яких було 28 дітей, ще пів тисячі визнані потерпілими. Після цього в Україні заборонили авіашоу.



Вперше серед рідних "скнилівчан" заговорили про нібито "російський слід" у трагедії 2002 року. Частина з них почала підозрювати, що катастрофа могла бути першим терактом в незалежній Україні.

"Кажуть, що плани Путіна були ще в 2004 році, а я думаю, що ще з 2002 року. Перші терористи - це ті аси, які створили цю трагедію", - заявив журналістам Зіновій Галайко, батько загиблого на Скнилові старшокласника, в 2014 році.

Скнилівська трагедія - як це було

27 липня 2002 року під час авіашоу на військовому аеродромі в Скнилові під Львовом літак під керуванням пілотів-асів Володимира Топонаря і Юрія Єгорова, малюючи в повітрі "косу петлю з поворотом", не зміг вийти з фігури, оскільки пролітав дуже низько над землею.





Багатотонна машина зачепила дерево і, вдарившись крилом об бетон, почала ковзати уздовж землі через льотне поле, перемелюючи на ходу людей, як через м'ясорубку. Падаючи, Су-27 зачепив демонстраційний літак, відірвав йому хвіст, який убив багато людей, впав на землю і вибухнув. Пілоти встигли катапультуватися.

Скнилівських генералів, які командували шоу, нагадаємо, суд виправдав. Другого пілота Юрія Єгорова помилували (скоротили термін з восьми до трьох років - він уже відсидів), заступника керівника польотами Юрія Яцюка також звільнили достроково за хорошу поведінку і він поїхав додому в Полтавську область.



Пілот Володимир Топонар був засуджений до 14 років ув'язнення, з яких відсидів 11. Він відбував термін у колонії-поселенні в Київській області для тих, хто скоїв злочин з необережності (там не такий строгий режим, як у в'язниці). Одружився вдруге на продавчині місцевого магазину.



12 років тому Європейський суд з прав людини в Страсбурзі прийняв колективний позов від потерпілих. "Скнилівці" вимагають, щоб держава Україна офіційно вибачилась перед ними, а також виплатила матеріальну компенсацію.



Ніхто з обвинувачених своєї провини у трагедії не визнав.