Казковий капелюх на головній ялинці столиці замінять класичною зіркою

14:55 14 грудня Київ, Україна

Чаклунський капелюх на верхівці головної ялинки столиці, на численні прохання громадськості, замінять на класичну зірку.



Про це повідомив в ефірі "Громадського радіо" Ігор Добруцький, засновник проєкту Про це повідомив в ефірі "Громадського радіо" Ігор Добруцький, засновник проєкту Folk Ukraine , який вже кілька років організовує новорічні свята в столиці.

"Коли вона буде готова, важко спрогнозувати, оскільки все вийшло поза планом, і спонтанно все важко змінити, але ми все зробимо, щоб до 19 грудня на відкриття ялинки все встигнути", - зазначив Добруцький.

Він також додав, що капелюх, який розкритикувала частина суспільства, і який зняли, згідно з тематичним задумом проєкту, був казковим, оскільки однією з тематик, яку запропонували громадськості організатори, є тематика "Казковий ліс" з чарівними героями для дітей.

"У цьому році громадськості запропонували три тематики: кристали біля арки Дружби народів, Петриківський розпис на Контрактовій площі і казковий ліс з казковими героями на Софійській площі, де вперше мала бути головна ялинка для дітей в новому вбранні. Це просто творчий проєкт, і все. Те, що кожен бачив, це вже їхні особисті фантазії. Саме тому цей капелюх за задумом теми про казковий ліс був чарівним, а не чаклунським, як деякі інтерпретують", - додав організатор.

На думку Добруцького, не слід також пов'язувати Різдво і ялинку, адже ялинка - це просто атмосфера свята, а не символ Різдва. Традиція ставити ялинку прийшла до нас з часів Петра Першого, з Голландії, Німеччини.

"Це казка для дітей, творчість, і її слід було так і сприйняти. Але через цей капелюх думки розділилися, на жаль. А тему казковості треба було б довести до логічного кінця. А так сьогодні ми зупинили весь процес, ілюмінацію, багато героїв тематичних було зроблено за задумом. Незрозуміло, як ставити з ними фотозони і як тепер їх сприйме суспільство, коли воно "накручене", до того ж, ще й церквою. Словом, ламається загальний концепт задуму", - додав він.

Добруцький додав, що витрати на облаштування свята невеликі - це максимум 200 тис. гривень.