"Скажи Путіну немає": у Києві, напередодні переговорів НАТО та РФ, пройде флешмоб проти імперської політики глави Кремля

18:07 06 січень Київ, Україна

Об'єднання патріотів та однодумців "Рух Опору Капітуляції" закликав усіх небайдужих приєднатися до кампанії-флешмобу "Скажи ні Путіну!"



Суть акції – напередодні міжнародних переговорів НАТО та РФ донести до Заходу, що компроміси з Путіним є неприпустимим. Також активісти вимагають від української влади відмовитися від російських сценаріїв "врегулювання ситуації".

“На жаль, зло не спить на свята. Путін хоче втопити у крові Казахстан, а 10 січня примусити Україну до капітуляції. Для цього він тримає на нашому кордоні 100-тисячну орду. Компроміси з Путіним призведуть тільки до нових війн та жертв...

9 січня українці по всьому світу вийдуть, щоб звернутися до світових лідерів із закликом сказати «ні» Путіну та його імперській політиці. 9 січня в Києві об 11.30 ми зберемося на Михайлівській площі, щоб заявити позицію українців”, – йдеться у повідомленні руху.

"Рух Опору Капітуляції" зазначає: “10 січня вирішуватиметься доля України. Вона може бути вирішена без нашої участі. Тому ми маємо вийти і передати своє послання до світу. Українці збираються не лише у Києві. У Чикаго, США, акція відбудеться о 15:00, місце – Water Tower, Michigan Avenue. У Нью-Йорку, США – о 14:00, місце – Union Square Park. Закликаємо вас на 9 січня організовувати такі акції на місцях”.