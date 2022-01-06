"Скажи Путіну немає": у Києві, напередодні переговорів НАТО та РФ, пройде флешмоб проти імперської політики глави Кремля

Об'єднання патріотів та однодумців "Рух Опору Капітуляції" закликав усіх небайдужих приєднатися до кампанії-флешмобу "Скажи ні Путіну!"
Суть акції – напередодні міжнародних переговорів НАТО та РФ донести до Заходу, що компроміси з Путіним є неприпустимим. Також активісти вимагають від української влади відмовитися від російських сценаріїв "врегулювання ситуації".
Суть акції – напередодні міжнародних переговорів НАТО та РФ донести до Заходу, що компроміси з Путіним є неприпустимим. Також активісти вимагають від української влади відмовитися від російських сценаріїв "врегулювання ситуації".
"Рух Опору Капітуляції" зазначає: “10 січня вирішуватиметься доля України. Вона може бути вирішена без нашої участі. Тому ми маємо вийти і передати своє послання до світу. Українці збираються не лише у Києві. У Чикаго, США, акція відбудеться о 15:00, місце – Water Tower, Michigan Avenue. У Нью-Йорку, США – о 14:00, місце – Union Square Park. Закликаємо вас на 9 січня організовувати такі акції на місцях”.
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