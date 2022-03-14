Скандальну книгу "Справа Василя Стуса" розкупили за лічені хвилини

19 жовтня Дарницький районний суд заборонив розповсюдження тиражу книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" без дозволу проросійського політика, нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.
Суть позову зводиться до того, щоб вилучити з продажу - по суті, заборонити поширення книги в будь-якій формі і на будь-якій території.
Після заборони суду на поширення книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" весь наявний тираж книги розкупили «за лічені хвилини».
Про це повідомили у видавництві Vivat.
Поки заборона суду не набула чинності, видавництво додрукує і випустить в продаж новий тираж книги про одного з найвідоміших представників українського дисидентського руху.
«Ми прийняли рішення додрукувати новий тираж, поки рішення суду не набрало чинності, і ми маємо на це право», - заявили у видавництві.
За попередніми оцінками, нова партія книг з'явиться в продажу 2 листопада. Передзамовлення на книгу можна зробити в інтернет-магазині Vivat або особисто у автора Вахтанга Кіпіані.
Представниця Vivat Катерина Аврамчук в коментарі Бабелю повідомила, що в продажу було близько 20 тисяч книг. Продані екземпляри у покупців не вилучатимуть.
Віктор Медведчук був адвокатом українського поета-дисидента Василя Стуса на судовому процесі в 1980 році. Сам Стус протестував проти цього призначення, але не зміг домогтися заміни захисника. У виступі перед судом Медведчук заявив, що всі злочини підсудного заслуговують покарання.
Суть позову зводиться до того, щоб вилучити з продажу - по суті, заборонити поширення книги в будь-якій формі і на будь-якій території.
Після заборони суду на поширення книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" весь наявний тираж книги розкупили «за лічені хвилини».
Про це повідомили у видавництві Vivat.
Поки заборона суду не набула чинності, видавництво додрукує і випустить в продаж новий тираж книги про одного з найвідоміших представників українського дисидентського руху.
«Ми прийняли рішення додрукувати новий тираж, поки рішення суду не набрало чинності, і ми маємо на це право», - заявили у видавництві.
За попередніми оцінками, нова партія книг з'явиться в продажу 2 листопада. Передзамовлення на книгу можна зробити в інтернет-магазині Vivat або особисто у автора Вахтанга Кіпіані.
Представниця Vivat Катерина Аврамчук в коментарі Бабелю повідомила, що в продажу було близько 20 тисяч книг. Продані екземпляри у покупців не вилучатимуть.
Віктор Медведчук був адвокатом українського поета-дисидента Василя Стуса на судовому процесі в 1980 році. Сам Стус протестував проти цього призначення, але не зміг домогтися заміни захисника. У виступі перед судом Медведчук заявив, що всі злочини підсудного заслуговують покарання.
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