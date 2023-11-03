Скандал у МОЗ України: неправдиві діагнози новонародженим для виплат

16:37 03 листопада Київ, Україна

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив про те, що в перинатальних центрах та пологових відділеннях України встановлюють неправдиві діагнози новонародженим з метою отримати додаткові виплати від Національної служби здоров'я України (НСЗУ) за медичні послуги.



Ця інформація була представлена в рамках брифінгу, організованого пресслужбою МОЗ.



Останнім часом Міністерство охорони здоров'я та НСЗУ провели моніторинг у перинатальних центрах та пологових відділеннях медичних закладів, які надають медичні послуги у рамках програми медичних гарантій.



Віктор Ляшко наголосив на важливості забезпечення фінансової спроможності лікарень надавати кваліфіковану медичну допомогу пацієнтам. Проте він зазначив, що аналіз якості послуг, що надаються, виявив необхідність перегляду підходів до неонатальної допомоги. Міністр наголосив, що лікарні, законтрактовані на надання перинатальної та неонатальної допомоги, мають насамперед турбуватися про пацієнтів, а не про фінансові вигоди від НСЗУ за медичні послуги для "хворих" дітей.



За попередніми розрахунками НСЗУ, приблизно 30% дітей ставали об'єктами подвійної оплати для медичних закладів. Майже 20% новонароджених по всій країні переводили в інші медичні установи, що негативно впливало на їхній стан у процесі транспортування.



Крім того, в деяких лікарнях новонародженим встановлювали діагнози, які не є патологією, а скоріше тимчасовим станом пацієнта і не повинні були основою для лікування. МОЗ також відзначило, що у 2023 році помітно збільшилася кількість кесаревих розтинів, що може свідчити про проведення операцій без медичних показань виключно з метою отримання фінансової вигоди за цей вид втручання.