Скандал на нацвідборі для Євробачення-2022

19:33 15 лютий Київ, Україна

Громадський мовник звернеться до правоохоронних органів щодо надання Аліною Паш підроблених документів. Про це заявив голова правління компанії Микола Чернотицький.



Напередодні Державна прикордонна служба повідомила, що не видавала переможниці нацвідбору на «Євробачення-2022» довідку про законне перетинання державного кордону України у 2015 році. Відтак «Громадське» звернулося до прикордонників з офіційним запитом.. Там пообіцяли дати відповідь до 11.00 16 лютого.



«Після отримання офіційної відповіді буде зібрано оргкомітет «Євробачення», на яке буде запрошено Аліна Паш та прийнято відповідне рішення. На мою думку, шахраї не можуть представляти Україну на «Євробаченні», – написав Микола Чернотицький.



Нагадаємо, скандал із фіналісткою нацвідбору на Євробачення Аліною Паш виник через те, що раніше співачка в телеінтерв'ю сама повідомляла, що незаконно відвідувала окупований Крим з території Росії у 2015 році, а потім відхрестилася від цієї заяви. Слід зазначити, що відвідування окупованих територій, оминаючи українське законодавство, суперечить умовам участі в національному відборі Євробачення.



Раніше Громадський мовник заявляв, що не має доказів щодо порушення співачок правил відбору. Співачка надала Громадському листі за підписом начальника Головного центру обробки спеціальної інформації, який нібито підтвердив, що Аліна Паш виїжджала за межі державного кордону України через КПВВ «Чаплинка» 11 серпня 2015 року та 13 серпня знову через той же пункт заїжджала на територію України.



Громадський активіст Сергій Стерненко вважає, що ця інформація не відповідає дійсності, а співачка справді відвідувала окупований півострів за допомогою російських авіаліній, незаконно прилетівши до Криму з Москви.