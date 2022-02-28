Ситуація у регіонах України на ранок 28 лютого

За даними української влади та Збройних сил, російські окупанти минулої ночі знизили темпи наступу.
Під час повітряно-наступальної операції противник продовжив завдання вогневого ураження військовим та цивільним аеродромам, пунктам управління військами (силами), об'єктам системи ППО, важливим критичним об'єктам інфраструктури, населеним пунктам та підрозділам у районах оборони.
Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, окупанти підступно завдали ракетного удару по житлових будинках у містах Житомир та Чернігів.
На ранок, за даними обласних державних адміністрацій, ситуація у регіонах така:
Житомирщина: усю ніч сирени. Загалом ситуація контрольована.
Кіровоградщина: ніч минула відносно спокійно.
Волинь: тихо. Повітряних тривог не було.
Херсон: у місті ніч була тиха. У Каховці гради сильні!
Запорізька область: Бердянськ окуповано. Ворожа техніка спостерігається у різних громадах. У Бердянську під час операції із захоплення міста постраждали двоє людей: один убитий, другий поранений. Міська влада відмовилася від співпраці з окупантами.
Рівне: Сьогодні вперше з початку війни у місті не було вранці повітряної тривоги.
Вінниця: відносно спокійно.
Хмельницький: Спокійно. Але була повітряна тривога. Область прийняла 20 тисяч людей, у тому числі транзитом.
Черкаси: останній відбій повітряної тривоги був о 3-й ранку. З того часу спокійно. На ранок у Черкасах – повітряна тривога.
Полтава: відносно тихо.
Під час повітряно-наступальної операції противник продовжив завдання вогневого ураження військовим та цивільним аеродромам, пунктам управління військами (силами), об'єктам системи ППО, важливим критичним об'єктам інфраструктури, населеним пунктам та підрозділам у районах оборони.
Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, окупанти підступно завдали ракетного удару по житлових будинках у містах Житомир та Чернігів.
На ранок, за даними обласних державних адміністрацій, ситуація у регіонах така:
Житомирщина: усю ніч сирени. Загалом ситуація контрольована.
Кіровоградщина: ніч минула відносно спокійно.
Волинь: тихо. Повітряних тривог не було.
Херсон: у місті ніч була тиха. У Каховці гради сильні!
Запорізька область: Бердянськ окуповано. Ворожа техніка спостерігається у різних громадах. У Бердянську під час операції із захоплення міста постраждали двоє людей: один убитий, другий поранений. Міська влада відмовилася від співпраці з окупантами.
Рівне: Сьогодні вперше з початку війни у місті не було вранці повітряної тривоги.
Вінниця: відносно спокійно.
Хмельницький: Спокійно. Але була повітряна тривога. Область прийняла 20 тисяч людей, у тому числі транзитом.
Черкаси: останній відбій повітряної тривоги був о 3-й ранку. З того часу спокійно. На ранок у Черкасах – повітряна тривога.
Полтава: відносно тихо.
У Чернівцях уночі вперше була повітряна тривога.
Луганщина: Ніч відносно спокійна. На ранок — дванадцять одиниць техніки, з них чотири танки рушили у бік Сватового. Повітряна тривога.
Донеччина: Важкі бої за Маріуполь та Волноваху.
Тернопіль: спокійно.
Луганщина: Ніч відносно спокійна. На ранок — дванадцять одиниць техніки, з них чотири танки рушили у бік Сватового. Повітряна тривога.
Донеччина: Важкі бої за Маріуполь та Волноваху.
Тернопіль: спокійно.
Одеса: ніч у місті – відносно спокійно. Ситуація в області під контролем ЗСУ
Івано-Франківськ: ситуація спокійна
Миколаївщина: кілька разів на ніч тривога, загалом ситуація стабільна.
Дніпро: відносно тихо, ситуація контрольована.
Харківщина: Усю ніч відбивали наступ, знищували колони вже на підходах до позицій ще до того, як вони змогли завдати артилерійського обстрілу міста. Місто під контролем.
Київщина: Повітряні тривоги. Гаряче було під Ірпенем, на Вишгородському напрямку, обстріли. Ситуація контролюється ЗСУ.
Львівщина: ситуація спокійна
Нагадаємо, головна втрата минулої ночі – Бердянський район. Він окупований росіянами. Про це повідомила Бердянська районна державна адміністрація. Нині ворожа техніка спостерігається у різних громадах. З вечора місцеві жителі Осипенківської громади повідомляли про «рейди» окупантів домами у пошуках телефонів. У Бердянську під час операції із захоплення міста постраждали двоє людей: один убитий другий поранений. За наявною інформацією, постраждалі – охоронці підприємства «Бердянські жниварки».
Бердянський відділ поліції розформовано. Міська влада відмовилася від співпраці з окупантами.
Івано-Франківськ: ситуація спокійна
Миколаївщина: кілька разів на ніч тривога, загалом ситуація стабільна.
Дніпро: відносно тихо, ситуація контрольована.
Харківщина: Усю ніч відбивали наступ, знищували колони вже на підходах до позицій ще до того, як вони змогли завдати артилерійського обстрілу міста. Місто під контролем.
Київщина: Повітряні тривоги. Гаряче було під Ірпенем, на Вишгородському напрямку, обстріли. Ситуація контролюється ЗСУ.
Львівщина: ситуація спокійна
Нагадаємо, головна втрата минулої ночі – Бердянський район. Він окупований росіянами. Про це повідомила Бердянська районна державна адміністрація. Нині ворожа техніка спостерігається у різних громадах. З вечора місцеві жителі Осипенківської громади повідомляли про «рейди» окупантів домами у пошуках телефонів. У Бердянську під час операції із захоплення міста постраждали двоє людей: один убитий другий поранений. За наявною інформацією, постраждалі – охоронці підприємства «Бердянські жниварки».
Бердянський відділ поліції розформовано. Міська влада відмовилася від співпраці з окупантами.
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