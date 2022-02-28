Ситуація у регіонах України на ранок 28 лютого

08:29 28 лютий Київ, Україна

За даними української влади та Збройних сил, російські окупанти минулої ночі знизили темпи наступу.



Під час повітряно-наступальної операції противник продовжив завдання вогневого ураження військовим та цивільним аеродромам, пунктам управління військами (силами), об'єктам системи ППО, важливим критичним об'єктам інфраструктури, населеним пунктам та підрозділам у районах оборони.



Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, окупанти підступно завдали ракетного удару по житлових будинках у містах Житомир та Чернігів.



На ранок, за даними обласних державних адміністрацій, ситуація у регіонах така:



Житомирщина: усю ніч сирени. Загалом ситуація контрольована.



Кіровоградщина: ніч минула відносно спокійно.



Волинь: тихо. Повітряних тривог не було.



Херсон: у місті ніч була тиха. У Каховці гради сильні!



Запорізька область: Бердянськ окуповано. Ворожа техніка спостерігається у різних громадах. У Бердянську під час операції із захоплення міста постраждали двоє людей: один убитий, другий поранений. Міська влада відмовилася від співпраці з окупантами.



Рівне: Сьогодні вперше з початку війни у місті не було вранці повітряної тривоги.



Вінниця: відносно спокійно.



Хмельницький: Спокійно. Але була повітряна тривога. Область прийняла 20 тисяч людей, у тому числі транзитом.



Черкаси: останній відбій повітряної тривоги був о 3-й ранку. З того часу спокійно. На ранок у Черкасах – повітряна тривога.



Полтава: відносно тихо.

У Чернівцях уночі вперше була повітряна тривога.



Луганщина: Ніч відносно спокійна. На ранок — дванадцять одиниць техніки, з них чотири танки рушили у бік Сватового. Повітряна тривога.



Донеччина: Важкі бої за Маріуполь та Волноваху.



Тернопіль: спокійно.