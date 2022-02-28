Ситуація у регіонах України на ранок 28 лютого

08:29 28 лютий Київ, Україна

За даними української влади та Збройних сил, російські окупанти минулої ночі знизили темпи наступу.

Під час повітряно-наступальної операції противник продовжив завдання вогневого ураження військовим та цивільним аеродромам, пунктам управління військами (силами), об'єктам системи ППО, важливим критичним об'єктам інфраструктури, населеним пунктам та підрозділам у районах оборони.

Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, окупанти підступно завдали ракетного удару по житлових будинках у містах Житомир та Чернігів.

На ранок, за даними обласних державних адміністрацій, ситуація у регіонах така:

Житомирщина: усю ніч сирени. Загалом ситуація контрольована.

Кіровоградщина: ніч минула відносно спокійно.

Волинь: тихо. Повітряних тривог не було.

Херсон: у місті ніч була тиха. У Каховці гради сильні!

Запорізька область: Бердянськ окуповано. Ворожа техніка спостерігається у різних громадах. У Бердянську під час операції із захоплення міста постраждали двоє людей: один убитий, другий поранений. Міська влада відмовилася від співпраці з окупантами.

Рівне: Сьогодні вперше з початку війни у місті не було вранці повітряної тривоги.

Вінниця: відносно спокійно.

Хмельницький: Спокійно. Але була повітряна тривога. Область прийняла 20 тисяч людей, у тому числі транзитом.

Черкаси: останній відбій повітряної тривоги був о 3-й ранку. З того часу спокійно. На ранок у Черкасах – повітряна тривога.

Полтава: відносно тихо.
 
У Чернівцях уночі вперше була повітряна тривога.

Луганщина: Ніч відносно спокійна. На ранок — дванадцять одиниць техніки, з них чотири танки рушили у бік Сватового. Повітряна тривога.

Донеччина: Важкі бої за Маріуполь та Волноваху.

Тернопіль: спокійно.
 
Одеса: ніч у місті – відносно спокійно. Ситуація в області під контролем ЗСУ

Івано-Франківськ: ситуація спокійна

Миколаївщина: кілька разів на ніч тривога, загалом ситуація стабільна.

Дніпро: відносно тихо, ситуація контрольована.

Харківщина: Усю ніч відбивали наступ, знищували колони вже на підходах до позицій ще до того, як вони змогли завдати артилерійського обстрілу міста. Місто під контролем.

Київщина: Повітряні тривоги. Гаряче було під Ірпенем, на Вишгородському напрямку, обстріли. Ситуація контролюється ЗСУ.

Львівщина: ситуація спокійна

Нагадаємо, головна втрата минулої ночі – Бердянський район. Він окупований росіянами. Про це повідомила Бердянська районна державна адміністрація. Нині ворожа техніка спостерігається у різних громадах. З вечора місцеві жителі Осипенківської громади повідомляли про «рейди» окупантів домами у пошуках телефонів. У Бердянську під час операції із захоплення міста постраждали двоє людей: один убитий другий поранений. За наявною інформацією, постраждалі – охоронці підприємства «Бердянські жниварки».

Бердянський відділ поліції розформовано. Міська влада відмовилася від співпраці з окупантами.
 