Ситуація у пунктах пропуску на західному кордоні України

13:05 22 квітня Київ, Україна

21 квітня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 69 тисяч осіб та 17 тисяч транспортних засобів. Пасажиропотік залишається стійким.



З України за минулу добу вибули понад 32 тисячі людей. 19 тисяч із них перетнули кордон із Польщею, решта пройшли до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.



В Україну за минулу добу прибули понад 37 тисяч людей, з них понад 33 тисячі – українці. Оформлено понад 280 вантажівок із гуманітарною допомогою.