Ситуація в енергосистемі України: понад 1,5 тисячі споживачів залишилися без світла

15:16 03 листопада Київ, Україна

Атаки дронів у Вінницькій області та обстріли Харкова призвели до відключення електроенергії для більш ніж 1,5 тисячі споживачів, як повідомляє Міністерство енергетики.



У Харкові, внаслідок нічних обстрілів, залишилося без електроживлення 146 домогосподарств та 13 юридичних осіб. У Вінницькій області, через падіння уламків збитого безпілотного апарату, 1562 споживачі втратили світло. На ранок більшість із них уже було відновлено.



Протягом 2 листопада на Донеччині через обстріл енергопостачання було призупинено для 2709 абонентів. У Дніпропетровській області внаслідок бойових дій було тимчасово відключено 166 споживачів, але енергетики оперативно відновили подачу електроенергії. За останню добу в прифронтових районах було відновлено електропостачання понад 11 тисяч споживачів.



Внаслідок військових дій деякі споживачі у Запорізькій, Чернігівській та Херсонській областях залишаються без електроживлення. У Херсоні понад тисячу споживачів втратили світло через повінь, а також через технічні збої на Херсонській теплоелектростанції.



Селище Сумської області отримало світло, яке раніше було відключено через технічні проблеми. Електроживлення відновлено для понад 2 тисяч споживачів.



Також варто зазначити, що один із блоків теплоелектростанції вийшов із планового ремонту, що додало в енергосистему 100 МВт потужності.