Ситуація в енергосистемі України 6 жовтня

12:26 06 жовтня Київ, Україна

Внаслідок обстрілу Харкова російськими окупантами було пошкоджено лінію електропередачі, а на Київщині знеструмлювалися 50 тисяч споживачів.
 
Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.

Ситуація у регіонах
"Внаслідок ранкового ракетного удару по центру Харкова пошкоджено лінії електропередачі, тимчасово без світла залишаються 33 юридичні та 127 фізичних споживачів", - зазначили в міністерстві.
У Донецькій області через обстріл знеструмлювалися 23 населені пункти. Також без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

5 жовтня дією захисту відключалася підстанція 110 кВ у Київській області, внаслідок чого було знеструмлено 50 тисяч споживачів, наразі всі заживлені.

У Херсоні після підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС залишаються знеструмленими 2 тисячі споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, але ремонтні роботи уповільнені через обстріли.

Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС залишається стабільним і становить 15,79 метра. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.
 
Генерація електроенергії
 
Електричної енергії, яку виробляють українські електричні станції, достатньо для забезпечення потреб споживачів.
"Фахівці продовжують готувати енергосистему до опалювального сезону, який відбуватиметься в умовах російських атак. Триває ремонтна кампанія на об'єктах генерації - тепловій, гідро- та атомній", - зазначили в Міненерго.
5 жовтня застосовувалися обмеження виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії загальною потужністю 404 МВт.

Комерційний імпорт електроенергії минулої доби становив 900,00 МВт-год. Експорт до Словаччини та Молдови становив 1584,00 МВт-год.