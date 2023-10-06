Ситуація в енергосистемі України 6 жовтня

Внаслідок обстрілу Харкова російськими окупантами було пошкоджено лінію електропередачі, а на Київщині знеструмлювалися 50 тисяч споживачів.
Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.
Ситуація у регіонах
Ситуація у регіонах
У Донецькій області через обстріл знеструмлювалися 23 населені пункти. Також без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.
5 жовтня дією захисту відключалася підстанція 110 кВ у Київській області, внаслідок чого було знеструмлено 50 тисяч споживачів, наразі всі заживлені.
У Херсоні після підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС залишаються знеструмленими 2 тисячі споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, але ремонтні роботи уповільнені через обстріли.
Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС залишається стабільним і становить 15,79 метра. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.Електричної енергії, яку виробляють українські електричні станції, достатньо для забезпечення потреб споживачів.
5 жовтня дією захисту відключалася підстанція 110 кВ у Київській області, внаслідок чого було знеструмлено 50 тисяч споживачів, наразі всі заживлені.
У Херсоні після підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС залишаються знеструмленими 2 тисячі споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, але ремонтні роботи уповільнені через обстріли.
Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС залишається стабільним і становить 15,79 метра. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.
Генерація електроенергії
5 жовтня застосовувалися обмеження виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії загальною потужністю 404 МВт.
Комерційний імпорт електроенергії минулої доби становив 900,00 МВт-год. Експорт до Словаччини та Молдови становив 1584,00 МВт-год.
Комерційний імпорт електроенергії минулої доби становив 900,00 МВт-год. Експорт до Словаччини та Молдови становив 1584,00 МВт-год.
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