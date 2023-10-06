Ситуація в енергосистемі України 6 жовтня

12:26 06 жовтня Київ, Україна

Внаслідок обстрілу Харкова російськими окупантами було пошкоджено лінію електропередачі, а на Київщині знеструмлювалися 50 тисяч споживачів.

Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.



Ситуація у регіонах

"Внаслідок ранкового ракетного удару по центру Харкова пошкоджено лінії електропередачі, тимчасово без світла залишаються 33 юридичні та 127 фізичних споживачів", - зазначили в міністерстві.





5 жовтня дією захисту відключалася підстанція 110 кВ у Київській області, внаслідок чого було знеструмлено 50 тисяч споживачів, наразі всі заживлені.



У Херсоні після підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС залишаються знеструмленими 2 тисячі споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, але ремонтні роботи уповільнені через обстріли.



Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС залишається стабільним і становить 15,79 метра. Цього достатньо для забезпечення потреб станції. Генерація електроенергії Електричної енергії, яку виробляють українські електричні станції, достатньо для забезпечення потреб споживачів. У Донецькій області через обстріл знеструмлювалися 23 населені пункти. Також без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.5 жовтня дією захисту відключалася підстанція 110 кВ у Київській області, внаслідок чого було знеструмлено 50 тисяч споживачів, наразі всі заживлені.У Херсоні після підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС залишаються знеструмленими 2 тисячі споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, але ремонтні роботи уповільнені через обстріли.Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС залишається стабільним і становить 15,79 метра. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.Електричної енергії, яку виробляють українські електричні станції, достатньо для забезпечення потреб споживачів.

"Фахівці продовжують готувати енергосистему до опалювального сезону, який відбуватиметься в умовах російських атак. Триває ремонтна кампанія на об'єктах генерації - тепловій, гідро- та атомній", - зазначили в Міненерго.

5 жовтня застосовувалися обмеження виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії загальною потужністю 404 МВт.



Комерційний імпорт електроенергії минулої доби становив 900,00 МВт-год. Експорт до Словаччини та Молдови становив 1584,00 МВт-год.