Ситуація в енергосистемі України 28 червня

12:14 28 червня Київ, Україна

Вчора з 19:00 до 23:00 через недостатню загальну потужність електростанцій для задоволення вечірнього енергоспоживання, енергосистема України отримувала аварійну допомогу від енергосистем Румунії та Польщі.

Щогодини надходило 150 МВт, загальним обсягом 1200 МВт·год.

Дефіцит потужності в енергосистемі виник через аварійне відключення одного з атомних блоків. Сьогодні вранці енергоблок вже працює і поступово збільшує навантаження.

Про це повідомляє Укренерго у середу, 28 червня.

Енергетики нагадали, що аварійна допомога не є комерційним імпортом. Це ситуативний захід екстреного реагування для балансування енергосистеми. Наша країна може використовувати аварійну допомогу від сусідніх країн завдяки синхронній роботі енергосистеми України із європейською енергосистемою ENTSO-E. При цьому імпорт та експорт електроенергії вчора не велися.



Поки що виробництва електроенергії достатньо для потреб споживачів, але ситуація в енергосистемі залишається непростою. Продовжується ремонтна кампанія на ТЕС та деяких блоках АЕС. Тому електростанції мають обмежені можливості для компенсації непередбачуваного виключення деяких енергоблоків з роботи, особливо у вечірній час, коли споживання зростає.



Укренерго відновило частину обладнання на одній із підстанцій у південному регіоні, яка тричі зазнавала пошкоджень внаслідок ракетних атак росіян. Активні відновлювальні роботи продовжуються на всіх пошкоджених масованими атаками ворога енергооб'єктах. Також провадяться планові ремонти обладнання.



Внаслідок обстрілів росіянами у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Харківській областях є пошкодження в мережах обленерго. Ремонтні роботи проводяться за умови безпеки ситуації.