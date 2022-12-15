Ситуація в енергосистемі України ускладнюється погодними умовами

В енергетичній системі України зберігається значний дефіцит електроенергії, а ситуація загалом ускладнюється погодними умовами.
Про це повідомляє НЕК Укренерго у четвер, 15 грудня.
Вказано, що ситуацію значно ускладнюють погодні умови: сніг, заледеніння, сильні пориви вітру.
Про це повідомляє НЕК Укренерго у четвер, 15 грудня.
Вказано, що ситуацію значно ускладнюють погодні умови: сніг, заледеніння, сильні пориви вітру.
Зазначається, що, незважаючи на ліміти добового споживання електроенергії, деякі з областей вже встигли їх перевищити та перейти на аварійні відключення.
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