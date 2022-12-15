Ситуація в енергосистемі України ускладнюється погодними умовами

12:25 15 грудня Київ, Україна

В енергетичній системі України зберігається значний дефіцит електроенергії, а ситуація загалом ускладнюється погодними умовами.



Про це повідомляє НЕК Укренерго у четвер, 15 грудня.



Вказано, що ситуацію значно ускладнюють погодні умови: сніг, заледеніння, сильні пориви вітру.

"На сході ворог знову завдав артилерійського удару по одному з деокупованих районів. Пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться після дозволу військових", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, незважаючи на ліміти добового споживання електроенергії, деякі з областей вже встигли їх перевищити та перейти на аварійні відключення.