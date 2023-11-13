Ситуація в енергосистемі на 13 листопада - Міненерго

12:22 13 листопада Київ, Україна

Через негоду, станом на 13 листопада, без світла залишаються споживачі у восьми областях України. На Донеччині через обстріл залишилася без електропостачання шахта, де під землею перебували 28 гірників.





Наслідки негоди

У Дніпропетровській області внаслідок складних погодних умов електропостачання вимикалося у 293 населених пунктах. Без світла залишалося понад 77 тисяч споживачів. Нині відключеними залишаються 52 населені пункти – понад 7 тисяч споживачів.



На Сумщині через несприятливі погодні умови – без світла понад 1,2 тисячі споживачів.



На Дніпропетровщині ураганом пошкоджено наземний розподільчий газопровід низького тиску – без газопостачання залишилися мешканці приватного сектору. Витоку газу немає. Ведуться ремонтні роботи.



Також через сильні пориви вітру на ранок 13 листопада залишалися знеструмленими абоненти в Донецькій, Харківській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Чернігівській областях. Продовжуються роботи з відновлення електропостачання. У відомстві зазначили, що енергогенеруючі потужності працюють у штатному режимі. Запасів вугілля та мазуту на складах достатньо для безперебійної роботи станцій. Обсяг електроенергії, що виробляється, достатній для повного забезпечення потреб споживачів і промисловості. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.У Дніпропетровській області внаслідок складних погодних умов електропостачання вимикалося у 293 населених пунктах. Без світла залишалося понад 77 тисяч споживачів. Нині відключеними залишаються 52 населені пункти – понад 7 тисяч споживачів.На Сумщині через несприятливі погодні умови – без світла понад 1,2 тисячі споживачів.На Дніпропетровщині ураганом пошкоджено наземний розподільчий газопровід низького тиску – без газопостачання залишилися мешканці приватного сектору. Витоку газу немає. Ведуться ремонтні роботи.Також через сильні пориви вітру на ранок 13 листопада залишалися знеструмленими абоненти в Донецькій, Харківській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Чернігівській областях. Продовжуються роботи з відновлення електропостачання.

"У короткостроковий ремонт виводився один блок ТЕС. Наразі його переведено в резерв", — додали у Міненерго.

Ситуація у прифронтових областях

На Донеччині через обстріл знеструмилася повітряна лінія та електропідстанція, внаслідок чого без світла залишилася одна з шахт. У момент відключення під землею було 28 осіб. Усі виведені на поверхню.



На Харківщині енергетики відновили світло для понад 1,6 тисячі споживачів.



У Чернігівській області через обстріл з боку армії росії повністю і частково знеструмлено 18 населених пунктів.



Без світла через бойові дії залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях.