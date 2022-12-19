Ситуація складна: аварійні відключення світла продовжуються у 10 областях

Станом на 11 ранку 19 грудня після нічних обстрілів військами росії в Україні важка ситуація в енергетиці, аварійні відключення світла продовжуються в десяти областях.
Як повідомили у НЕК Укренерго, аварійні відключення діють у Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях.
Як повідомили у НЕК Укренерго, аварійні відключення діють у Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях.
Також в Укренерго розповіли, що у південному та східному регіонах росіяни обстріляли деокуповані райони, там є пошкодження.
Пріоритетно підключили об'єкти критичної інфраструктури, поновлення енергопостачання побутовим споживачам "може зайняти тривалий час", додали в Укренерго. Там також наголосили, що ситуація з електроенергією контролюється.
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