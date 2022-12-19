Ситуація складна: аварійні відключення світла продовжуються у 10 областях

11:32 19 грудня Київ, Україна

Станом на 11 ранку 19 грудня після нічних обстрілів військами росії в Україні важка ситуація в енергетиці, аварійні відключення світла продовжуються в десяти областях.



Як повідомили у НЕК Укренерго, аварійні відключення діють у Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях.

"В ніч ворожі БПЛА намагалися прорватися на енергооб'єкти по всій країні. Підрозділи ДСНС зараз працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Там, де це зараз можливо, ремонтні бригади розпочинають ремонтно-аварійні роботи", - повідомили у НЕК.

Також в Укренерго розповіли, що у південному та східному регіонах росіяни обстріляли деокуповані райони, там є пошкодження.

"Найскладніша ситуація склалася в центральному, східному та дніпровському регіонах. Введено графіки аварійних відключень у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Київській областях та м. Київ", - йдеться у повідомленні.

Пріоритетно підключили об'єкти критичної інфраструктури, поновлення енергопостачання побутовим споживачам "може зайняти тривалий час", додали в Укренерго. Там також наголосили, що ситуація з електроенергією контролюється.