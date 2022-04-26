Ситуація з порушенням прав пацієнтів з рідкісними генетичними захворюваннями в Україні

У конференції взяли участь:
- керівник ГО «Агентство розвитку демократії та інформаційних свобод» Юрій Федоренко;
- президент Благодійного Фонду «Діти зі спінальною м'язовою атрофією» Віталій Матюшенко;
- народний депутат України, голова підкомітету з питань організації та оподаткування грального бізнесу Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Олег Марусяк;
- народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Богдан Торохтій;
- державний секретар Міністерства охорони здоров'я України Інна Солодка;
- директор Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини Михайло Тарахкало;
- лікар-невролог ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН» Андрій Шатілло.
У програмі МОЗ України відсутній напрямок для лікування спінальної м'язової атрофії, відсутня державна політика по орфанним захворюванням в цілому, що не дає можливості пацієнтам вчасно, якісно і в повному обсязі отримати ефективне лікування. Зважаючи на ситуацію, батьки хворої на спінальну м'язову атрофію дитини звернулися з позовом до Європейського суду з прав людини.
5 листопада 2020 ЄСПЛ в порядку Правила 39 Регламенту Суду ухвалив проміжне рішення у справі «Гиря проти України» про застосування термінових заходів до початку розгляду основної скарги в зв'язку з загрозою для життя заявника.
Батьки хворих дітей сподіваються, що рішення ЄСПЛ змусить державу розробити відповідну нормативну базу і системний підхід в лікуванні спінальної м'язової атрофії.
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