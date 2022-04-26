Ситуація з порушенням прав пацієнтів з рідкісними генетичними захворюваннями в Україні

За сприяння Громадської організації «Агентство розвитку демократії та інформаційних свобод», 25 листопада була проведена пресконференція на тему: «ЄСПЛ зобов'язав державу надати дороге лікування орфанному пацієнтові».



У конференції взяли участь:

У програмі МОЗ України відсутній напрямок для лікування спінальної м'язової атрофії, відсутня державна політика по орфанним захворюванням в цілому, що не дає можливості пацієнтам вчасно, якісно і в повному обсязі отримати ефективне лікування. Зважаючи на ситуацію, батьки хворої на спінальну м'язову атрофію дитини звернулися з позовом до Європейського суду з прав людини.

5 листопада 2020 ЄСПЛ в порядку Правила 39 Регламенту Суду ухвалив проміжне рішення у справі «Гиря проти України» про застосування термінових заходів до початку розгляду основної скарги в зв'язку з загрозою для життя заявника.

Батьки хворих дітей сподіваються, що рішення ЄСПЛ змусить державу розробити відповідну нормативну базу і системний підхід в лікуванні спінальної м'язової атрофії.