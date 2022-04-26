Ситуація з порушенням прав пацієнтів з рідкісними генетичними захворюваннями в Україні

10:58 27 листопада Київ, Україна

За сприяння Громадської організації «Агентство розвитку демократії та інформаційних свобод», 25 листопада була проведена пресконференція на тему: «ЄСПЛ зобов'язав державу надати дороге лікування орфанному пацієнтові».

У конференції взяли участь:
  • керівник ГО «Агентство розвитку демократії та інформаційних свобод» Юрій Федоренко;
  • президент Благодійного Фонду «Діти зі спінальною м'язовою атрофією» Віталій Матюшенко;
  • народний депутат України, голова підкомітету з питань організації та оподаткування грального бізнесу Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Олег Марусяк;
  • народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Богдан Торохтій;
  • державний секретар Міністерства охорони здоров'я України Інна Солодка;
  • директор Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини Михайло Тарахкало;
  • лікар-невролог ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН» Андрій Шатілло.
 
Фото: Участники пресс-конференция по проблемам орфанных пациентов
 
 

У програмі МОЗ України відсутній напрямок для лікування спінальної м'язової атрофії, відсутня державна політика по орфанним захворюванням в цілому, що не дає можливості пацієнтам вчасно, якісно і в повному обсязі отримати ефективне лікування. Зважаючи на ситуацію, батьки хворої на спінальну м'язову атрофію дитини звернулися з позовом до Європейського суду з прав людини.

5 листопада 2020 ЄСПЛ в порядку Правила 39 Регламенту Суду ухвалив проміжне рішення у справі «Гиря проти України» про застосування термінових заходів до початку розгляду основної скарги в зв'язку з загрозою для життя заявника.

Батьки хворих дітей сподіваються, що рішення ЄСПЛ змусить державу розробити відповідну нормативну базу і системний підхід в лікуванні спінальної м'язової атрофії.

 
Фото: Руководитель ОО АРДИС Юрий Федоренко
 
Керівник ГО АРДІС Юрій Федоренко наголосив на необхідності надання батькам, чиї діти страждають від спінальної м'язової атрофії, протоколу законних дій для надання кваліфікованої системної медичної допомоги. Учасникам пресконференції була надана дорожня карта для більш швидкої реалізації плану з надання дорогого лікування орфанних пацієнтів.
 