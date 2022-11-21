Ситуація з електропостачанням в Україні контрольована, але треба далі заощаджувати – Міненерго

11:23 21 листопада Київ, Україна

У Міністерстві енергетики запевнили, що ситуація з електропостачанням в Україні складна, але контрольована, а інформація, що поширюється, про критичну ситуацію, є недостовірною.

«Введені аварійні та погодинні графіки відключення електроенергії дозволяють стабілізувати енергосистему, проводити ремонтні та відновлювальні роботи», – зазначили у міністерстві.

Водночас українців закликали допомогти енергетикам зменшити навантаження на мережу. Для цього, за оцінкою Міненерго, кожна родина має скоротити споживання електроенергії на 25%.



Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький також зазначив, що ситуація в енергосистемі може покращитися вже найближчим часом, якщо не буде подальшого обстрілу.



У ДТЕК додали, що працюють над тим, щоб зменшити тривалість планових відключень електроенергії з чотирьох годин до однієї-двох. Втім, за словами виконавчого директора компанії Дмитра Сахарука, планові відключення поки що залишаться.



