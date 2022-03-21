Ситуація на західному кордоні

12:51 21 березня Київ, Україна

20 березня держкордон України з ЄС та Молдовою перетнули понад 66 тисяч осіб та майже 14 тисяч транспортних засобів.

Упродовж кількох останніх днів пасажиропотік на західній ділянці кордону залишається постійним.



Минулої доби з України вибули майже 47 тисяч людей.

Понад 30 тисяч із них перетнули кордон на українсько-польській ділянці.

Наразі майже за всіма напрямками відсутні черги пішоходів та транспортних засобів. Також рекомендуємо для перетину кордону до ЄС обирати пункти пропуску на кордонах із Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Молдовою.



В Україну за минулу добу прибули майже 20 тисяч людей. Майже 17 тисяч із них – українці, переважна більшість із яких повернулися для захисту Батьківщини. Дякуємо нашим співвітчизникам!



Загалом із початку відкритої збройної агресії в Україну повернулися понад 351 тисяча наших земляків.