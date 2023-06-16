Ситуація на Херсонщині: вода відходить від будинків, зафіксовано випадки холери та кишкової палички

11:34 13 червня Київ, Україна

На восьму добу протистояння водної стихії та ліквідації наслідків російського терору у Херсонській області зберігається тенденція на спад рівня води.

"Станом на ранок середній рівень підтоплення становить 2,70 м, що на 27 см менше ніж учора ввечері", - повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За оперативними даними Херсонської ОВА, на Правобережжі підтопленими залишаються 3600 будинків у 31 населеному пункті. Минулого дня вода відійшла від 200 будинків.



Учора в Херсоні виявили тіла двох потопельників: невідомої жінки та п'ятдесятирічного чоловіка. Всього відомо про 10 загиблих. Ще 20 осіб отримали поранення, безвісти зниклими 40. До ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС залучено 1600 осіб. Станом на зараз врятовано 2757 осіб, повідомляє голова ОВА.



Тим часом на Лівобережжі ситуація залишається критичною. Затоплено 17 населених пунктів. Врятовано 133 особи.

Начальник відділу держеконагляду земельних ресурсів департаменту держеконагляду Держекоінспекції Олег Павленко повідомив, що на затоплених територіях внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС зафіксовано випадки холери та кишкової палички.