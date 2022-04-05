Система освіти Італії прийняла понад 10 000 українських дітей-біженців

07:42 05 квітня Київ, Україна

Понад 10 тис. українських дітей, які стали біженцями через російське вторгнення, були зараховані до шкіл та дитсадків в Італії.
 
Про це повідомляє міністерство освіти Італії, пише ANSA.

Зазначається, що 4876 дітей з України було прийнято до початкових шкіл, 2467 – до середніх та 791 – до старших класів.

Крім того, 1930 маленьких українців пішли до Італії до дитячих садків.