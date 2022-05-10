Синоптики попереджають про можливу ожеледицю на дорогах

На заході, півдні і сході України очікуються сильні пориви вітру, на решті території країни вітер помірної сили, але можлива ожеледиця.
Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.
Синоптики обіцяють хмарність з проясненнями. Без істотних опадів, лише в Одеській та Херсонській областях місцями невеликий дощ зі снігом, ожеледиця. На дорогах північних і східних областей місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, в західних, південних і східних областях пориви 15-20 м/с.
Вночі в більшості регіонів країни температура повітря буде коливатися від 6 до 11 градусів морозу. Вдень в Україні обіцяють від 4 морозу до 1 градуса тепла. На заході і півдні вдень від -4 до +1, вночі 0-5 градусів морозу. На Закарпатті та в Одеській області вночі температура повітря опуститься до 1 градуса нижче нуля, а вдень - 2 градуси тепла.
У Києві буде хмарно з проясненнями. Синоптики опадів не прогнозують. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура вночі 6-8 градусів морозу. Вдень температура повітря буде 2-4 градуси нижче нуля.
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