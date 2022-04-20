Синоптики обіцяють в Карпатах вночі до 8 градусів морозу

08:25 25 листопада Київ, Україна

На півдні країни синоптики обіцяють максимальну температуру повітря до +10 градусів, а ось на сході очікується температура нижча, дощ з мокрим снігом і нічна ожеледиця.



Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.



Синоптики обіцяють мінливу хмарність. У східних, більшості північних і центральних областях невеликий дощ. Вночі на сході країни дощі з мокрим снігом. На решті території опадів не прогнозують. На дорогах східних областей місцями ожеледиця. Вітер західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.



Вночі температура повітря буде коливатися від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Вдень повітря прогріється до 2-7 градусів вище нуля. На Прикарпатті та крайньому півдні температура підніметься до 10 градусів тепла. У Карпатах вночі 3-8 градусів морозу. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 0 до 5 градусів вище нуля.



У середу в Києві буде хмарно з проясненнями. Вдень можливий невеликий дощ, а вночі без опадів. Вітер західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі від 1 до 3 градусів тепла. Вдень температура повітря буде 4-6 градусів вище нуля.