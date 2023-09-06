Символ Незалежності та Перемоги: сьогодні Україна святкує День Державного прапора

Щороку 23 серпня українці святкують День Державного прапора. З ним ідуть у бій, ним укутуються ті, що повертаються додому з полону. Його кольором підсвічують культурні пам'ятки та урядові будинки по всьому світу.
Президент Володимир Зеленський взяв участь в урочистій церемонії підняття синьо-жовтого прапора у Києві. Він особливий – на ньому залишили слова та підписи наші захисники та захисниці.
За його словами, після сьогоднішньої церемонії кожен охочий зможе побачити прапор у Національному музеї війни за незалежність України.
Свято встановлено на честь багатовікової історії української держави, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України згідно з указом Президента від 23 серпня 2004 року. У 2009 році було внесено зміни до цього указу та засновано щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні.
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