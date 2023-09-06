Символ Незалежності та Перемоги: сьогодні Україна святкує День Державного прапора

10:21 23 серпня Київ, Україна

Щороку 23 серпня українці святкують День Державного прапора. З ним ідуть у бій, ним укутуються ті, що повертаються додому з полону. Його кольором підсвічують культурні пам'ятки та урядові будинки по всьому світу.

Президент Володимир Зеленський взяв участь в урочистій церемонії підняття синьо-жовтого прапора у Києві. Він особливий – на ньому залишили слова та підписи наші захисники та захисниці.

"Сьогодні – особливий День Державного прапора України. Сьогодні у серці України ми піднімаємо особливий прапор. На ньому – особливі слова та підписи, залишені особливими людьми. Це наші воїни, наші захисники та захисниці, наші герої, які б'ються за свободу для українців, за незалежність, за Україну, наші кольори та цей прапор. Після сьогоднішньої церемонії кожен охочий зможе побачити його у Національному музеї війни за незалежність України. І настане час, коли цей особливий прапор зможе побачити вся наша вільна та мирна Україна. Уся. Із Днем Державного прапора України! Слава Україні!", - сказав Зеленський.

За його словами, після сьогоднішньої церемонії кожен охочий зможе побачити прапор у Національному музеї війни за незалежність України.

"І настане час, коли цей особливий прапор зможе побачити вся наша вільна та мирна Україна. Вся", - наголосив глава держави.