Символ єдності: НБУ представив монету "Антонівський міст"

15:18 10 листопада Київ, Україна

До річниці звільнення Херсона від російських військ Національний банк вводить в обіг нову пам'ятну монету "Антонівський міст".



Про це 10 листопада повідомила пресслужба банку.



Зазначено, що монета присвячена найбільш згадуваному мосту в Україні — одній з трьох ключових переправ через Дніпро в Херсонській області, стратегічно важливому об'єкту для регіону і країни в цілому.



Голова Національного банку України Андрій Пишний підкреслив, що вона символічно нагадуватиме про єднання, відвагу та витривалість українського народу в умовах російської агресії

У банку також повідомили, що за своїми характеристиками монета ідентична звичайній оборотній монеті номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На аверсі, в обрамленні давньоруського орнаменту, розміщено номінал монети, рік карбування та герб України.



У той самий час її реверс тематичний і містить стилізоване зображення Антонівського мосту та річки Дніпро з висоти, а також транспортні розв'язки на обох кінцях мосту.



Дизайн реверсу монети виконали художники Володимир Таран, Олександр та Сергій Харуко. Скульптор – Володимир Дем'яненко.



Ці монети будуть використовуватись як звичайні оборотні монети номіналом 10 гривень. Поступово в обіг НБУ введе близько 10 мільйонів таких пам'ятних монет.