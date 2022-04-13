Сімферополь знову обмежений в подачі води: тепер 4 години на день

20:38 16 листопада Київ, Україна

Проблема водопостачання в окупованому Криму набуває катастрофічних масштабів. З 17 листопада жителі півострова будуть отримувати воду не більше чотирьох годин на добу.

Про це повідомляє комунальне підприємство "Вода Криму".



"Сімферопольська філія ГУП РК "Вода Криму" з 17 листопада змушена почати тестування нових графіків подачі водопостачання: вівторок, середа, четвер з 06-00 до 08-00 та з 18-00 до 20-00. П'ятниця, субота, неділя з 18-00 до 22-00".



Про графік подачі води по понеділках обіцяють повідомити пізніше.



Комунальники пояснили, що обмеження пов'язані з "критичними рівнями водосховищ і недопущенням мертвих обсягів". Вони будуть діяти "до реалізацій заходів щодо стабілізації водопостачання".