Швейцарія продовжує статус захисту для українців

15:11 01 листопада Київ, Україна

Уряд Швейцарії ухвалив рішення продовжити тимчасовий статус захисту для українців, які залишили свою батьківщину через повномасштабне вторгнення росії, до 4 березня 2025 року.



Про це повідомляє Федеральна рада Швейцарії.



Рішення було ухвалене на засіданні 1 листопада, і воно пояснюється тим, що очікується, що ситуація в Україні не зміниться найближчим часом. Цей крок приносить ясність як українським біженцям, так і різним кантонам, громадам та роботодавцям.



Федеральна рада наголосила на важливості тісної координації з Європейським Союзом з огляду на членство Швейцарії в Шенгенській зоні. ЄС раніше також продовжив тимчасовий захист українських біженців до 4 березня 2025 року.



Швейцарія надала українським біженцям статусу захисту S з 12 березня 2022 року, який надається у разі серйозної спільної загрози. На момент закінчення жовтня 2023 року близько 66 000 українців мають статус захисту S у Швейцарії.



Статус захисту S зазвичай надається на один рік, але може бути продовжений Федеральною радою. Він може бути скасований, якщо на батьківщині біженців настане тривала стабільність, і їхня безпека не буде наражатися на серйозну загрозу.



Уряд Швейцарії також активізує зусилля щодо інтеграції українських біженців на ринок праці з метою збільшення рівня зайнятості з нинішніх майже 20% до 40% до кінця 2024 року.