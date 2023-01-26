Швейцарія передала Україні зимовий одяг

19:22 26 січня Київ, Україна

Швейцарія відправила в Україну захисний зимовий одяг та ковдри зі складів швейцарської армії.



Про це повідомило швейцарське Міністерство оборони, захисту населення та спорту у четвер, 26 січня.



У повідомленні сказано, що протягом трьох днів цей вантаж доставлять до Києва та передадуть службі цивільної оборони України.

"Швейцарська армія забезпечує населення України захисним одягом від холоду зі свого запасу", - йдеться у повідомленні.



До Києва відправлено:

170 тис. рукавичок,

40 тис. шкарпеток,

2 тис. ковдр,

пуловери.

Вантажівка із зимовим одягом та ковдрами вирушила 25 січня з армійського логістичного центру в Отмарзінгені. Постачання здійснюється під егідою Дирекції розвитку та співробітництва, що є структурою швейцарського МЗС.



Крім того, там нагадали, що у грудні 2022 року Берн передав Києву генератори.