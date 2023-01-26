Швейцарія передала Україні зимовий одяг

Швейцарія відправила в Україну захисний зимовий одяг та ковдри зі складів швейцарської армії.
Про це повідомило швейцарське Міністерство оборони, захисту населення та спорту у четвер, 26 січня.
У повідомленні сказано, що протягом трьох днів цей вантаж доставлять до Києва та передадуть службі цивільної оборони України.
Про це повідомило швейцарське Міністерство оборони, захисту населення та спорту у четвер, 26 січня.
У повідомленні сказано, що протягом трьох днів цей вантаж доставлять до Києва та передадуть службі цивільної оборони України.
До Києва відправлено:
- 170 тис. рукавичок,
- 40 тис. шкарпеток,
- 2 тис. ковдр,
- пуловери.
Вантажівка із зимовим одягом та ковдрами вирушила 25 січня з армійського логістичного центру в Отмарзінгені. Постачання здійснюється під егідою Дирекції розвитку та співробітництва, що є структурою швейцарського МЗС.
Крім того, там нагадали, що у грудні 2022 року Берн передав Києву генератори.
Крім того, там нагадали, що у грудні 2022 року Берн передав Києву генератори.
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