Шведська версія дитячої Біблії

11:59 11 грудня Київ, Україна

Абсолютно нове бачення класичних біблійних історій представив у своїй дитячій Біблії шведський єпископ Сорен Далеві.

Про це повідомляє Remix News.



У книзі єпископа і богослова Сорена Далеві, зокрема, представлено расове розмаїття і крайні ліві погляди на гендерні аспекти. Так, автор припускає, що Бог "асексуальний", Адам не був створений перед Євою, а батько Ісуса - темношкірий.



Один з ілюстраторів дитячої Біблії, коментуючи гріхопадіння Єви, зазначив, що "ми не робимо з Єви грішницю, це те, що вони роблять разом. У цій Біблії ми трактуємо цю історію по-іншому".