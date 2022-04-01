Жарт брата вивів чоловіка з багатоденної коми

10:32 08 листопада Київ, Україна

Часом посмішка або жарт може буквально повернути людину до життя. Як повідомила Taiwan News, влітку цього року молодий чоловік в результаті аварії отримав множинні травми і пошкодження внутрішніх органів. Навіть після отриманої медичної допомоги він перебував у непритомному стані.

За час перебування в лікарні він переніс шість операцій, включаючи трепанацію черепа, лапаротомію і нефректомію. Після хірургічного втручання його стан покращився, однак він продовжував залишатися в комі.

Після більш ніж двох місяців брат потерпілого, який прийшов в лікарню, щоб відвідати родича, пожартував, що збирається з'їсти його улюблену страву - куряче філе. У цей момент пульс потерпілого став частішати, і він прийшов до тями. Вже через короткий час стан чоловіка стабілізувався, і його виписали з лікарні.

Жартуйте, хворим це потрібно, навіть тим, хто знаходиться в комі.

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