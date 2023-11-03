Штраф за адмінпорушення тепер можна сплатити у "Дії"

12:53 03 листопада Київ, Україна

У "Дії" запустили послугу сплати штрафу за адміністративне правопорушення, повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Тепер українці можуть заплатити штраф за адмінпорушення прямо у Дії. Без довгих бюрократичних процедур та поїздок до суду. Усього за кілька кліків – у смартфоні”, – написав міністр.

Він зазначив, що за необачності можна вчинити адмінпорушення. Наприклад, закурити у невстановленому місці чи порушити правила торгівлі. Після цього, додав міністр, на людину чекає штраф, який запускає "довгий і нудний процес".

"Потрібно їхати до суду і стояти в чергах, щоб отримати постанову та реквізити для сплати штрафу та судового збору. І лише потім йти до банку. Тепер все у "Дії", - зазначив чиновник.

Щоб скористатися новою послугою, потрібно:

відкрити розділ Судові справи або Судові штрафи,

вибрати штраф

сплатити його.

Квитанція автоматично надійде до суду, після зарахування коштів справу буде закрито.