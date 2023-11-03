Штраф за адмінпорушення тепер можна сплатити у "Дії"

У "Дії" запустили послугу сплати штрафу за адміністративне правопорушення, повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він зазначив, що за необачності можна вчинити адмінпорушення. Наприклад, закурити у невстановленому місці чи порушити правила торгівлі. Після цього, додав міністр, на людину чекає штраф, який запускає "довгий і нудний процес".
Щоб скористатися новою послугою, потрібно:
- відкрити розділ Судові справи або Судові штрафи,
- вибрати штраф
- сплатити його.
Квитанція автоматично надійде до суду, після зарахування коштів справу буде закрито.
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