Шон Пенн вперше відвідав столицю України: режисер і сценарист планує зняти документальний фільм про Майдан

Україну відвідав відомий американський актор та режисер Шон Пенн. Серед його планів: ближче познайомиться з історією та подіями 2014 року, що спричинили військові дії, та зняти документальний фільм про Майдан.

У Києві режисер пройшовся Алеєю Героїв Небесної Сотні та зустрівся з директором Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності Ігорем Пошивайлом. Шон Пенн тричі вдарив у Дзвін Гідності. Як пояснив йому І. Пошивайло, це свідчення поваги і пам'яті про героїв у день їхнього народження.

За словами Ігоря Пошивайла, актор захоплений відвагою борців за свободу. Він уперше прибув до України, щоб зняти документальний фільм про Майдан.

Відомо, що Шон Пенн зустрічався з активістами Майдану, щоб записати інтерв'ю для свого документального фільму.

Також Шон Пенн відвідав зону бойових дій на передовій та поспілкувався з військовими.

Як говориться в повідомленні Штабу ОС, актор хотів на власні очі побачити, до яких наслідків привела російська експансія. Режисер побував в одному з поселень на сході України, яке найбільше зазнало атаки агресорів.



Довідка. Шон Джастін Пенн - відомий актор Голлівуду, продюсер кінострічок, а також режисер та сценарист. Актор отримав премію "Оскар" за фільми "Таємнича річка" та "Харві Мілк", у яких зіграв головні ролі. Шон Пенн також є призером кінофестивалів Каннського, Венеціанського та Берлінського. (Вікіпедія)