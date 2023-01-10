Шон Пенн виголосить промову від імені Зеленського на церемонії нагородження "Золотий глобус"

В ніч з 10 на 11 січня у Лос-Анджелесі відбудеться церемонія нагородження премією Голлівудської асоціації іноземної преси "Золотий глобус-2023". Про деталі церемонії повідомляє видання Associated Press.
Ведучим церемонії стане американський комік Джеррод Кармайкл. Його співведучим будуть запрошені актори Ана де Армас (номінована за фільм "Блондинка"), Дженна Ортега (має номінацію за роль у серіалі "Венздей"), Біллі Портер, Трейсі Морган, Дженніфер Кулідж (номінація за серіал "Білий лотос") та Квентін Тарантіно.
Ведучим церемонії стане американський комік Джеррод Кармайкл. Його співведучим будуть запрошені актори Ана де Армас (номінована за фільм "Блондинка"), Дженна Ортега (має номінацію за роль у серіалі "Венздей"), Біллі Портер, Трейсі Морган, Дженніфер Кулідж (номінація за серіал "Білий лотос") та Квентін Тарантіно.
Цього року "Золотий глобус" стане ще одним майданчиком, на якому людей з усього світу закликатимуть надавати допомогу Україні. Під час церемонії послання від імені президента України Володимира Зеленського виголосить голлівудський актор та посол фандрайзингової платформи United24 Шон Пенн.
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