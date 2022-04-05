Шмигаль запевнив, що уряд підтримає підприємців під час посилення карантину

10:16 11 листопада Київ, Україна

Сьогодні уряд України в плановому порядку розгляне зміни до постанови №641, підсумком яких буде введення карантину вихідного дня. Денис Шмигаль, своєю чергою, зазначив, що після консультації з експертами була обрана така модель карантинних обмежень, яка дозволить оптимальне функціонування економіки.



Він пообіцяв "повною мірою відновити і розширити" програму підтримки у вигляді компенсацій зарплат під час призупинення роботи і виплат на дітей.



"Компенсація частини зарплат працівників у зв'язку з простоєм виробництва. Це програма по частковому безробіттю, завдяки якій навесні-влітку вдалося зберегти більше як 450 000 робочих місць. Виплати на дітей для сімей підприємців, які діяли навесні цього року. Разом з Торгово-промисловою палатою опрацьовуємо механізм реалізації форс-мажорних обставин у зв'язку з карантином вихідного дня", - написав Шмигаль.



"Повний перелік обмежень на засіданні уряду представить міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Уряд після консультації з бізнесом та експертами вибрав таку модель карантинних заходів, яка забезпечить функціонування економіки і не допустить перевантаження медичної системи", - додав Шмигаль.