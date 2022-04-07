Шмигаль пообіцяв підвищення пенсій для військових пенсіонерів

20:37 09 липня Київ, Україна

У понеділок українські парламентарії розглянуть питання про підвищення пенсійних виплат військовослужбовцям, які перебувають на пенсії.

Про це 9 липня в Telegram повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.



За його словами, з 1 липня встановлена щомісячна доплата в розмірі 2 тис. грн для майже 400 тис. військовослужбовців-пенсіонерів. Мінімальна пенсія військових складе 3854 грн.

"Передбачається підвищення виплат для учасників бойових дій, які втратили працездатність. Понад 40 тис. осіб отримають підвищення майже в 700 гривень", - підкреслив прем'єр.

Він зазначив, що в 2017 році при внесенні змін до закону про індексацію грошових доходів населення, питання індексації пенсій військових не було врегульовано. Внаслідок цього новопризначені пенсії і пенсії, призначені до 2018 року, відрізняються майже вдвічі. Уряд вирішив врегулювати цю ситуацію.