Шмигаль: карантин вихідного дня призвів до зростання безробіття

12:53 10 грудня Київ, Україна

Три тижні карантину вихідного дня вплинули на рівень зростання безробіття по країні, про це свідчать офіційні дані спеціального моніторингового центру.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю УП, опублікованому в четвер, 10 грудня.

"Можна говорити, що карантин вихідного дня вплинув на рівень зайнятості. Це негативний вплив, він є, він відстежується за графіками. На початок карантину у нас було 361 000 зареєстрованих безробітних, сьогодні - 420 000. Ще місяць тому було 396 000. Ви бачите - після карантину вихідного дня цифра зросла. Тобто ось відповідь: ВВП не постраждав, але ось люди, ми маємо другий пік звернень з безробіття: перший був після початку карантину. Традиційно впливає і завершення аграрного сезону, люди стають на реєстрацію. Але в цих коливаннях безробіття і карантин вихідного дня", - розповів прем'єр.

За його словами, з початку карантину працевлаштували 440 тисяч осіб.