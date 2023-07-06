Школи України можуть раніше піти на канікули, з 18 жовтня

МОЗ України у зв'язку із загостреною епідеміологією ситуацією рекомендує всім школам піти на осінні канікули раніше на тиждень.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко коментує ситуацію і робить акцент на тому, що це необхідно для стримування піку захворюваності. Можливе наближення шкільних канікул - це рекомендовані заходи. «Якщо буде позитивна динаміка - будемо приймати інші рішення".

"Ми зараз говоримо про те, щоб наблизити канікули, а потім будемо дивитися в залежності від епідеміологічної ситуації. Або рекомендувати продовжити, якщо буде позитивна динаміка, або будемо приймати інші рішення", - коментує Віктор Ляшко.

Пропозицію про перенесення канікул в школах внесла Національна комісія з питань ТЕБ та надзвичайних ситуацій. На їхню думку, канікули необхідно перенести на тиждень раніше, починаючи з 18 жовтня. Подовження канікул буде залежати від епідеміологічного стану в країні.

Статисткою вже встановлено, що випадки захворюваності на коронавірус знижуються на 15% протягом 5 днів після того, як школи призупиняють свій навчальний процес.

Як зазначив сам Ляшко: доросле населення більше контактує під час навчального процесу, - це призводить до поширення вірусу.

Необхідно відзначити, що деякі обласні центри вже прийняли рішення про перенесення шкільних канікул з 18 жовтня. Так, в Харкові, Івано-Франківську, Львові, Херсоні та Вінниці школярі підуть раніше на канікули.