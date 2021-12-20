Школи Одеси і Львова перевели 5-11 класи на дистанційку

15:23 15 березень Київ, Україна

Одеса і Львів за пів кроку від червоної зони, в зв'язку з цим влада міст прийняла рішення посилити карантинні обмеження.

"Вчора стало відомо, що в харківських лікарнях нікуди класти хворих. У Львові поки є місця в медичних установах, але якщо раніше протягом дня в комунальні лікарні надходило в середньому +30 нових хворих, то зараз таких уже більше 40. Тому, щоб ось-ось не перейти в "червону зону", ми вже сьогодні робимо перший крок: з завтра діти 5-11 класів будуть навчатися дистанційно", - сказав мер міста Львів Андрій Садовий.

У свою чергу Одеса прийняла аналогічне рішення, заявила заступниця директора місцевого департаменту освіти і науки Ірина Стовбова на засіданні оперативного штабу міськради.

"Учні 5-11 класів переведені на дистанційне навчання до особливого розпорядження, а учні 1-4 класів продовжують навчання з чітким дотриманням протиепідеміологічних заходів", - сказала Стовбова.

Також одеським школам рекомендується піти на весняні канікули з 22 по 26 березня.