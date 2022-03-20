Школи Київської області готуються до дистанційного навчання

15:12 26 жовтня Київ, Україна

Осінні канікули перейдуть в дистанційне навчання. Але не для всіх українських школярів, а тільки для тих, хто проживає в червоній зоні Київської області.



Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає пресслужба відомства.



Всього в області 703 заклади середньої освіти. Дитсадки продовжують працювати. Всього в регіоні їх - 780, відвідує понад 54 000 дітей.



14 дитсадків в області поки закрили на карантин.

Рішення про тимчасове припинення їхньої роботи ухвалили члени територіальних комісій з питань ТЕБ та НС через виявлення випадків захворювання коронавірусом серед дітей або працівників цих установ.



У Київській області за минулу добу зафіксували 301 хворого на коронавірус.



У червону зону потрапили Бориспіль, Васильків, Обухів, Бориспільський і Обухівський райони Київської області.