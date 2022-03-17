Школи Києва закрилися на карантин

13:34 21 жовтня Київ, Україна

Сьогодні, 21 жовтня, учні київських шкіл вирушили на вимушені канікули, які триватимуть до 29 жовтня.



Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.



«Відсьогодні - з 21 жовтня - 422 столичні школи міста пішли на канікули. Ще шість шкіл продовжують працювати, там ввели нову - триместрову, систему навчання", - повідомив він.



Кличко додав, що, на думку фахівців МОЗ, закриття шкіл дозволить дещо зменшити поширення коронавірусу.



Навчальний процес в школах буде відновлено 29 жовтня.