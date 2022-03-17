Школи Києва закрилися на карантин

Сьогодні, 21 жовтня, учні київських шкіл вирушили на вимушені канікули, які триватимуть до 29 жовтня.
Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.
«Відсьогодні - з 21 жовтня - 422 столичні школи міста пішли на канікули. Ще шість шкіл продовжують працювати, там ввели нову - триместрову, систему навчання", - повідомив він.
Кличко додав, що, на думку фахівців МОЗ, закриття шкіл дозволить дещо зменшити поширення коронавірусу.
Навчальний процес в школах буде відновлено 29 жовтня.
Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.
«Відсьогодні - з 21 жовтня - 422 столичні школи міста пішли на канікули. Ще шість шкіл продовжують працювати, там ввели нову - триместрову, систему навчання", - повідомив він.
Кличко додав, що, на думку фахівців МОЗ, закриття шкіл дозволить дещо зменшити поширення коронавірусу.
Навчальний процес в школах буде відновлено 29 жовтня.
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