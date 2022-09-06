Шкільний вчитель облаштував для учнів музей в укритті

Шкільний вчитель трудових технологій Олег Земнухов із Житомира облаштував для учнів музей в укритті. В укритті вже представили першу експозицію із понад 30 історичних предметів. Здебільшого це знаряддя праці та побутові прилади, які використовували предки українців.
За словами Земнухова, з домашньої колекції він приніс до школи старовинні знаряддя праці. Його колекцію поповнили також експонати, що знаходилися в навчальному закладі.
На прикладі цих експонатів вчитель показує дітям еволюцію технологій.
Крім того, каже Земнухов, під час повітряної тривоги укриття-музей допоможе відсторонитися від стресу та збагатити власний світогляд.
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