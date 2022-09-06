Шкільний вчитель облаштував для учнів музей в укритті

15:59 06 вересня Київ, Україна





Шкільний вчитель трудових технологій Олег Земнухов із Житомира облаштував для учнів музей в укритті. В укритті вже представили першу експозицію із понад 30 історичних предметів. Здебільшого це знаряддя праці та побутові прилади, які використовували предки українців.

За словами Земнухова, з домашньої колекції він приніс до школи старовинні знаряддя праці. Його колекцію поповнили також експонати, що знаходилися в навчальному закладі.

"Зокрема, праска, в яку засипається вугілля, механічні верстати, ручні швейні машини, прядки. Вік усіх експонатів – близько 100 років”, – розповідає Олег Земнухов.

На прикладі цих експонатів вчитель показує дітям еволюцію технологій.

«Через бойові дії багато населених пунктів виявилися відрізаними від благ цивілізації, в тому числі й електроенергії. А в нашій експозиції учні зможуть побачити, начебто, звичні для них прилади, які працюють без неї», – пояснює вчитель трудових технологій.

Крім того, каже Земнухов, під час повітряної тривоги укриття-музей допоможе відсторонитися від стресу та збагатити власний світогляд.