Школярів проекзаменують на знання, отримані під час карантину

На початку навчального року всіх українських школярів будуть тестувати для того, щоб визначити рівень знань, отриманих ними під час дистанційного навчання. Про це розповіли в Міністерстві освіти.

У відомстві повідомили, що перевірка буде проведена в форматі "коригуючого навчання".

"Саме в перші місяці 2020 - 2021 навчального року в школах буде організовано так зване коригуючий навчання, під час якого вчителі зможуть з'ясувати освоєння учнями того матеріалу, який припав на карантин", - розповіли в МОН.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України постановив, що з 1 вересня на карантин закриватимуть школи тільки в районах, де високий показник захворюваності на атипову пневмонію.

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