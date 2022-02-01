Школярі чотирьох міст продовжать навчання влітку

19:10 13 травень Київ, Україна

Через коронавірус українським школам довелося призупиняти навчальний процес, в зв'язку з цим школярі Сум, Черкас, Хмельницького та Кропивницького наганятимуть академічні години влітку.

Про це йдеться на сайті МОН "Нова українська школа".

Відзначимо, навчальний процес в школах повинен тривати не менше 175 робочих днів, а канікули - не менш 30 днів.



Так, навчання закінчиться:

в Сумах - 11 червня;

в Черкасах - 8 червня;

в Хмельницькому - 11 червня;

в Кропивницького навчатимуться дo 7 або 14 червня.