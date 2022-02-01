Школярі чотирьох міст продовжать навчання влітку

Через коронавірус українським школам довелося призупиняти навчальний процес, в зв'язку з цим школярі Сум, Черкас, Хмельницького та Кропивницького наганятимуть академічні години влітку.
Про це йдеться на сайті МОН "Нова українська школа".
Відзначимо, навчальний процес в школах повинен тривати не менше 175 робочих днів, а канікули - не менш 30 днів.
Так, навчання закінчиться:
- в Сумах - 11 червня;
- в Черкасах - 8 червня;
- в Хмельницькому - 11 червня;
- в Кропивницького навчатимуться дo 7 або 14 червня.
Разом з тим, начальник головного управління шкільної освіти Юрій Кононенко повідомив, що проведення останнього дзвоника і випускного вечора буде залежати від регіону і дати, коли ці заходи плануються. Кононенко зазначив, що в тому вигляді, як вони проводилися раніше, масові заходи проводитися більше не можуть.
Згідно з нинішніми обмеженням адаптивного карантину, останній дзвоник не зможуть відвідати учні шкіл, що знаходяться в регіонах, віднесених до червоної зони. У таких школах проведення останнього дзвоника можливо тільки віддалено.
Згідно з нинішніми обмеженням адаптивного карантину, останній дзвоник не зможуть відвідати учні шкіл, що знаходяться в регіонах, віднесених до червоної зони. У таких школах проведення останнього дзвоника можливо тільки віддалено.
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