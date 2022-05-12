Школярам "ДНР" нав'язують ідеологію "русского мира"

16:20 10 грудня Київ, Україна

Окупантська влада вважає, що проведення "Патріотичних годин" для школярів ДНР , які з цього року зобов'язали проводити по дві години на тиждень, мало для зміцнення бойового духу підростаючого покоління.

Так, з 9 грудня у всіх навчальних закладах «ДНР» з ініціативи громадського руху «Донецька Республіка» пройшли відкриті уроки «громадянськості і духовності, присвячені Дню героїв Вітчизни і Дню георгіївської стрічки».

Про це повідомляє Telegram-канал Вільнодумець.



Цей захід носив масовий і обов'язковий характер. Заходи проходили у форматі класних годин з переглядом «документальних фільмів про захисників ДНР, вікторинами та просвітницькими бесідами». Що ж цікавого було на цих класних годинах?





За розповідями вчителів, їх всіх зобов'язали провести ці заходи, на яких учням розповідали «про історію георгіївської стрічки і її значення в сучасному світі». (Світ навіть не здогадується про її існування), про героїв Великої Вітчизняної війни і конфлікту в Донбасі». Було рекомендовано, про кого з сучасних «героїв ДНР» розповідати і кого можна запросити на бесіди.

Ясна річ, що основними героями сучасної «ДНР» були Захарченко, Гіві, Моторола і інші бойовики. Деякі з них навіть приходили в школи і розповідали про свої «подвиги і боротьбу за незалежність республіки». Саме про сучасних «героїв» дітям показували фільми і багато розповідали.



Звертає на себе увагу та обставина, що в офіційному повідомленні "ДНР" зазначено "про героїв Великої Вітчизняної війни і конфлікту в Донбасі»! Немає згадок про війну, про "укропів" і націоналістів, які мали намір захопити мирний Донбас.



Ну і, ясна річ, ніхто не розповідав дітям, чому раптом на споконвічно українській території з'явилася Росія зі своїми військами і чому зараз всіх їхніх батьків змушують міняти українські паспорти на російські? Та й задавати такі питання в «ДНР» небезпечно.



Ясно, що постійна російська пропаганда в «ДНР» робить свій вплив на підростаюче покоління, якому не дають можливості задуматися про те, що відбувається. Їх постійно тримають в тонусі різними ідеологічними заходами "русского мира", відриваючи від дійсності і української ідентичності.