Шкарлет розповів, скільки шкіл готові до впровадження реформи харчування

За інформацією міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, на сьогодні близько 60% шкіл готові до реформи шкільного харчування.
Про це Шкарлет сказав під час регіонального форуму "Реформа шкільного харчування", який проходить в Бучі на Київщині.
За його словами, в рамках освітньої субвенції на ремонт та придбання обладнання для їдалень вже модернізовано 1809 харчоблоків, ще 110 "остаточно отримують субвенцію".
Він зазначив, що в більшості шкільних їдалень оновлено застаріле технологічне обладнання, проведені часткові і поточні ремонти, встановлено або оновлені вентиляційні системи, відремонтовано електромережі, а також покращено якість питної води.
За словами міністра, лідери в модернізації харчоблоків - школи Житомирської, Вінницької, Волинської, Київської та Полтавської областей.
За словами міністра, лідери в модернізації харчоблоків - школи Житомирської, Вінницької, Волинської, Київської та Полтавської областей.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі