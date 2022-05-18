Шкарлет розповів, скільки шкіл готові до впровадження реформи харчування

17:57 13 серпня Київ, Україна

За інформацією міністра освіти і науки Сергія Шкарлета , на сьогодні близько 60% шкіл готові до реформи шкільного харчування.

Про це Шкарлет сказав під час регіонального форуму "Реформа шкільного харчування", який проходить в Бучі на Київщині.

"На сьогодні близько 60% шкіл готові до впровадження реформи шкільного харчування. Станом на 1 січня (2022 року - ред.) обов'язковою вимогою є готовність 100% шкіл до впровадження реформи", - сказав Шкарлет.

За його словами, в рамках освітньої субвенції на ремонт та придбання обладнання для їдалень вже модернізовано 1809 харчоблоків, ще 110 "остаточно отримують субвенцію".

"Крім цього, ми очікуємо на 1 вересня статистику від областей щодо того, скільки за місцевий бюджет було проведено модернізацій і закуплено нового обладнання", - сказав глава МОН.

Він зазначив, що в більшості шкільних їдалень оновлено застаріле технологічне обладнання, проведені часткові і поточні ремонти, встановлено або оновлені вентиляційні системи, відремонтовано електромережі, а також покращено якість питної води.



За словами міністра, лідери в модернізації харчоблоків - школи Житомирської, Вінницької, Волинської, Київської та Полтавської областей.