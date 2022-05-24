Шкарлет розповів про тестування електронних щоденників і журналів
10:36 23 грудня Київ, Україна
У Міністерстві освіти повідомили про початок тестування електронних журналів і е-щоденників, що дасть можливість батькам школярів більш усвідомлено і обізнано підходити до навчання власних дітей.
"Це державна розробка, над якою працювала команда Міністерства освіти і науки України. Е-журнал є однією з частин автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту, розробленого на базі Інституту освітньої аналітики. Використання електронних журналів і е-щоденників скоротить обсяг бюрократичної роботи. Також сервіс буде адаптований до роботи на будь-яких гаджетах", - повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет.
Відзначається, що доступ до електронних журналів і е-щоденників буде відбуватися за допомогою платформи.
На цей момент протестований інтерфейс, через який можна буде отримати доступ до різних сторінок: дані про учнів, розклад уроків, списки відвідування, домашні завдання. Вся інформація буде заповнюватися вчителями, а за допомогою логіна і пароля батьки і учні зможуть отримати до неї доступ.
"Розробники також подбали про безпеку. Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту, на базі якого будуть працювати електронні журнали та щоденники, має комплексну систему захисту інформації (КСЗІ) і відповідний сертифікат Державної служби спеціального зв'язку. Всі дані ретельно захищені, а доступ до них розмежований відповідно до повноважень відповідальних працівників", - йдеться в повідомленні.
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