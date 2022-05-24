Шкарлет розповів про тестування електронних щоденників і журналів

10:36 23 грудня Київ, Україна

У Міністерстві освіти повідомили про початок тестування електронних журналів і е-щоденників, що дасть можливість батькам школярів більш усвідомлено і обізнано підходити до навчання власних дітей.

"Це державна розробка, над якою працювала команда Міністерства освіти і науки України. Е-журнал є однією з частин автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту, розробленого на базі Інституту освітньої аналітики. Використання електронних журналів і е-щоденників скоротить обсяг бюрократичної роботи. Також сервіс буде адаптований до роботи на будь-яких гаджетах", - повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет.

Відзначається, що доступ до електронних журналів і е-щоденників буде відбуватися за допомогою платформи.

На цей момент протестований інтерфейс, через який можна буде отримати доступ до різних сторінок: дані про учнів, розклад уроків, списки відвідування, домашні завдання. Вся інформація буде заповнюватися вчителями, а за допомогою логіна і пароля батьки і учні зможуть отримати до неї доступ.