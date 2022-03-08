Шкарлет пропонує перевести студентів на дистанційне навчання

11:18 12 жовтень Київ, Україна

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет анонсував введення з 15 жовтня дистанційного навчання у вищих навчальних закладах. Про це міністр повідомив в своєму телеграм.



"Закладам професійної (професійно-технічної) освіти, професійної передвищої та вищої освіти (незалежно від кольору карантинної території) рекомендуватимуть перейти на дистанційну форму навчання на період з 15 жовтня по 15 листопада з обов'язковим виїздом всіх студентів з гуртожитків (при цьому вважаю за необхідне повернути кошти за проживання студентам, які виїхали з гуртожитків з 15 жовтня по 15 листопада 2020 року)", - написав він.



Цю пропозицію мають намір розглянути 13 жовтня.



Пізніше Шкарлет уточнив, що студентів не будуть примусово виселяти з гуртожитків.



"Запевняю, що ніхто не буде примусово виселяти вас з гуртожитків. Хоча саме гуртожиток сьогодні є одним з місць потенційної небезпеки поширення коронавірусу", - написав він.



За його словами, в офіційному документі МОН лише рекомендація щодо від'їзду з гуртожитків додому із зобов'язанням адміністрацій вишів по збереженню місця проживання студента в гуртожитку і з обов'язковим перерахунком сплачених за гуртожиток коштів.



"Ці заходи є виключно превентивними, для зниження ризиків захворюваності, з урахуванням того факту, що в гуртожитках фізично неможливо дотримуватися вимог дистанціювання (загальні кімнати, місця загального користування: кухні, душові кімнати і т.д.)", - підсумував в.о. міністра.