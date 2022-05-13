Шкарлет про примусову вакцинацію педагогів

13:11 10 серпня Київ, Україна

Українських педагогів насильно робити щеплення від коронавірусу ніхто змушувати не буде.



Про це заявив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.



"Ніхто не буде змушувати вакцинуватися. Є медичні показники, наприклад, алергія", - сказав міністр.



У той самий час, він зазначив, що потрібно заохочувати вакцинацію.



"Можу навести гарний приклад. Я, будучи з робочою поїздкою в Житомирській області, коли заїхав в одну, другу, третю школу, мені дуже цікаво було, коли і Житомирська міськрада, і самі вчителі були натхнені з приводу цих 80%, тому що всі хочуть працювати офлайн. І самі батьки до цього підштовхують наукових і педагогічних працівників", - сказав він.



Шкарлет заявив, що якщо українці хочуть "мати здорову націю і повноцінний освітній процес", потрібно вакцинуватися.



"Якщо немає 80% (вакцинації педагогів в школі - ред.), освітній процес (в разі потрапляння регіону в "жовту", "помаранчеву" або "червону" зони - ред.) проходить в дистанційному або змішаному режимі, але проходить в будь-якому випадку", - сказав він.