Шкарлет про карантин і якість освіти

10:16 24 травень Київ, Україна

У зв’язку з частими переходами до дистанційного навчання протягом поточного навчального року, рівень освіти школярів впав на 8%.



Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна міністр освіти України Сергій Шкарлет.



За його словами, мінімум раз в два місяці Державна служба якості освіти робить моніторинги щодо якості та наявності залишкових знань після вивчення тієї чи іншої частини освітньої програми.



У порівнянні з грудневим моніторингом, якість і рівень дистанційної освіти на 10-15% покращилися і зараз становлять 70-75%, повідомив міністр.



"В цілому ми приблизно на 8% оцінюємо падіння якості, але це насправді не критично. Ми розуміли, що якість освіти в будь-якому випадку буде падати", - повідомив Шкарлет виданню.



За його словами, це залежить перш за все від первинних навичок і того, що заклала сім'я дитині.